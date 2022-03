Polícia Militar detém suspeito de furto e recupera bicicleta

Uma ocorrência envolvendo furto foi registrada no último sábado, 26 de março, por volta das 06h30 na Central de Polícia Judiciária de Jales.

De acordo com as informações, o suspeito arrombou a porta de vidro de um estabelecimento comercial no centro e levou a bicicleta que lá estava.

A Polícia Militar em rápida ação conseguiu localizar o homem e a bicicleta. Na delegacia, a bicicleta foi reconhecida. O autor do furto foi preso em flagrante e conduzido a cadeia pública de Santa Fé do Sul.