Morador de Guarani D Oeste tem carro roubado em Fernandópolis

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um morador de Guarani D Oeste foi vítima de um roubo nesta quarta-feira, 16, no bairro Ipanema, em Fernandópolis.

Por volta das 22h, a vítima foi abordada por dois indivíduos em uma moto, que, em posse de uma arma, anunciaram o assalto e levaram o veículo Voyage, ano 2013.

No momento do crime, o dono do carro aguardava uma mulher para um encontro amoroso.

A Polícia Militar, que investiga o caso, não descarta a hipótese dessa mesma mulher ter participação no assalto.