Mulher de 32 anos morre após bater moto em coqueiro em Guararapes

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Gabriela Basaglia, de 32 anos, morreu após bater a motocicleta que pilotava contra um coqueiro, durante a madrugada desta quarta-feira (12). O acidente aconteceu em Guararapes, na região de Araçatuba (SP).

Segundo a polícia, ela conduzia a moto pela cidade, quando perdeu o controle e atingiu um coqueiro em um cruzamento, por volta de 2h30. Gabriela estava com um rapaz, na garupa da moto, mas ele sofreu apenas ferimentos leves. Os dois usavam capacetes no momento do acidente.

Após a batida, a polícia foi acionada e a jovem foi socorrida por uma ambulância, porém, o óbito foi confirmado no hospital, já que a vítima sofreu uma lesão no pescoço.

Gabriela trabalhava em uma lotérica de Birigui e estava de férias. O local do acidente foi periciado e um laudo deve ser finalizado em até 30 dias, apontando as causas do acidente. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso.