Polícia Militar de Votuporanga

A Polícia Militar de Votuporanga continua tirando de circulação traficantes e combatendo a criminalidade na cidade. Desta feita, policiais militares da Equipe Delta durante patrulhamento pelas ruas do bairro Pró-Povo abordaram dois indivíduos, sendo um maior de idade e um menor, ambos já conhecidos nos meios policiais.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br os policiais militares localizaram com os indivíduos porções de maconha, crack e cocaína, além de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Após serem ouvidos no Plantão Policial de Votuporanga o rapaz maior de idade ficou preso à disposição da justiça e o menor liberado a pessoa responsável.

Votunews