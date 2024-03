Enfermeira é agredida por paciente durante atendimento domiciliar em Tanabi

Uma enfermeira do Centro de Atendimento Psicossocial (Caps) de Tanabi (SP) foi agredida por um paciente em surto psicótico na tarde da última sexta-feira (22). A profissional realizava um atendimento domiciliar quando o homem a atacou com socos e um golpe de mata-leão.

Ao ouvir os gritos da enfermeira, o motorista que a acompanhava no atendimento tentou derrubar o portão da casa com o carro para socorrê-la. Vizinhos também ajudaram a conter o agressor.

A enfermeira foi levada ao Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP) com suspeita de fraturas, mas recebeu alta no sábado (23). Já o homem foi encaminhado à Santa Casa de Tanabi, onde permanece internado.

Investigações

A Polícia Civil investiga o caso como lesão corporal dolosa. A investigação busca entender as circunstâncias da agressão e se o paciente já havia apresentado histórico de violência.

Medidas de segurança

A Secretaria Municipal de Saúde de Tanabi informou que está apurando o caso e que vai tomar medidas para reforçar a segurança dos profissionais que realizam atendimentos domiciliares. A secretaria também disse que vai oferecer apoio psicológico à enfermeira agredida.

Dados preocupantes

A agressão contra a profissional de saúde em Tanabi é um reflexo da violência crescente contra os trabalhadores da área da saúde no Brasil. Segundo dados da Federação Nacional dos Enfermeiros (FNE), em 2022, foram registrados mais de 10 mil casos de violência contra enfermeiros no país.

A FNE reivindica

Aumento do efetivo de segurança nos hospitais e unidades de saúde;

Implementação de programas de treinamento para os profissionais da saúde lidarem com situações de violência;

Campanhas de conscientização sobre a importância da valorização dos profissionais da saúde.