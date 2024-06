Allana, de 2 anos, foi diagnosticada com epidermólise bolhosa. Família de Birigui (SP) registrou boletim de ocorrência por estelionato. Site foi retirado do ar

A Polícia Civil investiga o caso de golpistas que usaram as fotos de uma criança, de dois anos, com uma doença rara na pele para arrecadar dinheiro na internet. A família de Birigui (SP) registrou boletim de ocorrência no dia 10 de junho por estelionato. O site foi retirado do ar.

À TV TEM, a mãe, Elisabete Silva Cavalcante, disse que a filha, Allana, foi diagnosticada com epidermólise bolhosa, que causa uma condição popularmente conhecida como “pele de borboleta” devido à fragilidade.