Desfavelamento: nova rua de acesso ao bairro recebe asfalto

Obra avançou e o prefeito Jorge Seba foi conferir os trabalhos nesta sexta-feira (20/10)

O acesso ao novo Conjunto Habitacional “Thui Seba” que abrigará as 185 casas do programa de desfavelamento das regiões do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton já está com asfalto novo. A obra avançou e o prefeito Jorge Seba foi conferir os trabalhos nesta sexta-feira (20/10).

A abertura da rua Luiz Vanzella faz parte de um pacote de pavimentação e recapeamento de vias da cidade com investimento de R$ 9,2 milhões. A nova rua passa atrás da antiga Colônia da Fepasa, cujos moradores também são beneficiados com a obra. O acesso até ela se dá pelo viaduto no final da Rua Minas Gerais, portanto, sem interferência com a passagem de trem pela linha férrea.

“Essa rua é de extrema necessidade não só para dar mobilidade e acesso seguro aos futuros moradores do Conjunto Habitacional “Thui Seba”, mas, também, para regularizar a documentação das casas das famílias da antiga Colônia Fepasa”, disse o prefeito Jorge Seba.

Uma outra via, atrás do Conjunto Habitacional “Thui Seba”, também foi asfaltada para melhorar o acesso aos outros bairros como Vivendas II e Palmeiras II (Sonho Meu).