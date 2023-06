Solidariedade em alta no mês de junho em Votuporanga

Eventos culturais e esportivos revertem ingressos em doação de leite para Fundo Social

O mês de junho chegará recheado de eventos em prol do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga. A agenda mais uma vez confirma que os votuporanguenses estão sempre de olho nas causas sociais.

A solidariedade chega de todos os lados, do esporte e da cultura para fazer a diferença na vida de pessoas que recebem assistência das entidades municipais e que contam com o apoio da Prefeitura.

Esportes

No próximo sábado (3/6), ocorrerá o Dia de Desafio Funcional, das 8h30 às 11h30, no ginásio Jane Maria de Lacerda Soares (CSU), que fica na rua Thomas Paes da Cunha Filho no bairro São João. A ação é voltada para crianças e adolescentes com idade de 6 a 16 anos. Para participar é necessário colaborar com a doação de um litro de leite que será repassado para as instituições parceiras do FSS.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo telefone (17) 99655- 5273, com o Cabo Malavasi.

No domingo (4/6), quem comanda a festa da solidariedade é a turma do pedal. Será realizado o primeiro Bike Fest Votuporanga. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo telefone (17) 99128-1091 com um custo de R$35,00 mais um litro de leite, que será doado para as instituições parceiras do FSS.

Cultura

Mudando para a área cultural, nos dias 17 de junho (sábado), às 20h e 18 (domingo), às 17h, a Gigio Produções Artísticas apresenta o espetáculo A Bela e a Fera, com classificação livre, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, localizado na Av. dos Bancários, 3299, bairro Jardim Alvorada com duas apresentações.

A entrada do evento, que é gratuito, será a arrecadação de um litro de leite que também será doado ao Fundo Social de Solidariedade e repassado às entidades que mais necessitam.

LEO Clube

Durante o mês de maio o LEO Clube realizou uma campanha para arrecadação de leite em parceria com as escolas particulares da cidade, sendo elas: Dinâmica, Unifev, Passo a Passo e Piconzé Anglo. As doações serão repassadas no dia 6/6 na sede do Lions Clube.

“É uma alegria muito grande ver essas ações sendo desenvolvidas, essas doações geram um impacto muito grande nas entidades que necessitam diariamente deste alimento. Agradeço a todos vocês que se mobilizam pensado sempre nas pessoas que mais precisam de ajuda em nossa cidade, campanhas como estas transformam a vida de milhares de pessoas e eu só tenho a agradecer,” disse a presidente do Fundo Social, Rose Seba.