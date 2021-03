Polícia encerra mais uma festa com cerca de 170 pessoas

A Polícia Civil encerrou, na madrugada de sexta-feira (12), mais uma festa clandestina que ocorreu no Tatuapé, na zona leste da cidade de São Paulo. Aproximadamente 170 pessoas foram flagradas no local. O proprietário foi autuado em flagrante.

Equipes da Departamento de Operações Especiais de Polícia (Dope) receberam informações indicando uma festa em uma casa noturna na Rua Francisco Marengo, onde muitas pessoas, sem uso de máscaras, ingeriam bebidas alcóolicas.

Imediatamente após acionamento, equipes dos grupos Armado de Repressão a Roubos (Garra) e Especial de Reação (GER) foram até o local e constaram tratar-se de um imóvel de dois andares, ocupado por cerca de 170 convidados.

Agentes da Divisão de Investigações sobre Crimes contra a Fazenda (DISCCFAZ), do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), também estiveram no local e, durante as buscas, foram identificados o proprietário e funcionários que atuavam no bar e na segurança do local.

O dono foi autuado em flagrante e responderá por infração de medida sanitária preventiva, uma vez que descumpriram as medidas sanitárias impostas pelo Poder Público a fim de conter a gravíssima crise na saúde pública.

As demais testemunhas foram ouvidas e serão investigadas. Os frequentadores foram dispensados em virtude da pandemia e para evitar aglomerações. Durante a ação, sete máquinas de cartão usadas para pagamento de bebidas alcoólicas foram apreendidas. O local foi periciado e as investigações prosseguem.