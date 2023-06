Heróis: policiais militares utilizam a manobra de “Heimlich” para salvar vida de garoto de 12 anos

Um garoto de 12 anos, morador do município de Pereira Barreto (SP), foi salvo por policiais militares neste último domingo (25), após se engasgar e ter as vias aéreas obstruídas. Graças ao treinamento e capacitação dos militares, a criança teve as via aérea desobstruída e está bem. A vítima não teve sequelas.

Segundo o que foi apurado pela nossa reportagem, no último domingo (25), pouco depois da meia noite, policiais militares de Pereira Barreto (SP), durante a Atividade Delegada, receberam solicitação via COPOM para irem a determinada residência da cidade, onde uma mãe pedia socorro, com o filho, de 12 anos, engasgado.

Heróis

Prontamente os militares 1° Sargento Marcos Teixeira e o Cabo Catão, foram ao local, onde depararam-se com a criança já cianótica, engasgada e sem respiração aparente. Os policiais então, utilizando a manobra de “Heimlich”, onde devido ao treinamento e capacitação da equipe, os militares conseguiram desobstruir as vias aéreas da criança, que então voltou a respirar.

Pronto Socorro

Por precaução, rapidamente a equipe entraram na viatura policial, e encaminharam o garoto de 12 anos ao Pronto Socorro Municipal local, onde foi avaliado e permaneceu internado, em observação.

Gratidão

Posteriormente a equipe retornou a residência, e fez o reencontro com o garoto, onde familiares e a vítima a todo momento expressaram a gratidão, pela dedicação e empenho da equipe em salvar a vida do garoto de apenas 12 anos.