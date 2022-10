Moto furtada em Cosmorama é recuperada em Votuporanga

A motocicleta foi encontrada abandonada pelos policiais militares no bairro Jardim Universitário em Votuporanga, na madrugada de anteontem

A Polícia Militar de Votuporanga recuperou neste fim de semana uma motocicleta, que tinha sido furtada em Cosmorama. A moto foi localizada abandonada em via pública no bairro Jardim Universitário, na zona Norte da cidade e nenhum envolvido com o crime foi localizado.

De acordo com a ocorrência, os militares realizavam patrulhamento pelo bairro, quando visualizaram a moto Honda/CG 125 Titan, de cor vermelha, por conta das características e por estar estacionada em uma rua quase deserta, os policiais realizaram a consulta da identificação da moto e viram que tinha um boletim de furto registrado, no último dia 12 de outubro.

A moto foi apreendida e levada para a Central da Polícia Civil de Votuporanga. Já o possível responsável pelo crime de furto em Cosmorama ainda não foi identificado pelos militares e por isso o caso segue para investigação. A moto ficou disponível no plantão para a identificação dos proprietários.

Ainda de acordo com o boletim, nenhuma peça chegou a ser retirada da moto.

