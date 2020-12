Ladrão furta fios e danifica imóvel em construção e acaba preso em Votuporanga; vai responder pelo crime em liberdade

Uma casa em construção no bairro Jardim Universitário, próximo a represa da Saev em Votuporanga foi alvo de um ladrão na noite desta quinta-feira. O indivíduo levou vários cabos de fios, objetos usados pelos pedreiros, além de danificar o imóvel em construção.

Diante das características do indivíduo, o proprietário do imóvel acionou a Polícia Militar, que conseguiu chegar até a casa do ladrão, localizada no bairro São Cosme. Ao chegar no local, os policiais flagraram o ladrão colocando fogo nos fios furtados e teria confessado a prática do crime.

O indivíduo foi conduzido ao Distrito Policial para ser apresentado a autoridade policial. Contudo, a vítima do furto registrou a queima-crime e o ladrão prestou depoimento e vai aguardar a decisão da Justiça em liberdade, decisão que desagradou a vítima do furto.