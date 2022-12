Homem morre após cair do telhado de serv-festas

Um homem morreu na manhã desta quinta-feira, (01/12/2022), depois de cair de cima de um telhado no bairro São Deocleciano, em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem, que ainda não teve a identidade divulgada, realizava serviço em um comércio do local, quando teria se desequilibrado e caído do telhado. Equipes de resgate foram acionadas, mas a vítima morreu na hora.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML e o caso será investigado. No estabelecimento ninguém atendeu nossas ligações para comentar o caso.

