Triunfo Transbrasiliana realizou simulado de acidente com produto perigoso

A Triunfo Transbrasiliana, Concessionária que administra BR-153/SP, realizou nesta terça-feira, dia 29, um simulado de acidente com produto perigoso, na altura no km 51, em São José do Rio Preto. O objetivo foi treinar equipes operacionais da Concessionária e integrar instituições de atendimento à emergências na rodovia.

A dinâmica do simulado contou com acionamento da Central de Atendimento 0800 72 30 153, depois o Centro de Controle de Operações – CCO deslocou os recursos disponíveis e adequados à ocorrência, bem como acionou os órgãos públicos de emergência. A simulação teve o resgate de múltiplas vítimas envolvendo um acidente entre um caminhão-tanque transportando óleo diesel e um veículo de passeio.

O Diretor de Engenharia e Operações da Triunfo Transbrasiliana, Daniel Victorino, comentou sobre a importância do evento que aperfeiçoa todas as equipes envolvidas. “O simulado faz parte de um protocolo anual da Concessionária. O objetivo é aperfeiçoar e reciclar as técnicas das equipes de salvamento, além de promover a integração entre os profissionais das diversas instituições quando há algum acidente em nosso trecho”, disse.

O simulado, que faz parte do Plano de Ação de Emergência – PAE, teve apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Corpo de Bombeiros (COBOM), da São Francisco Resgate, da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB (Unidade de São José do Rio Preto), da Coordenadoria de Municipal de Proteção e Defesa Civil de São José do Rio Preto (COMPDEC) e do Auto Posto Rebucci.

Triunfo Transbrasiliana

A Transbrasiliana Concessionária de Rodovia é responsável, desde fevereiro de 2008, pela administração de mais 321,6 km* da BR-153, a quarta maior rodovia do Brasil. A Companhia gerencia o trecho que se inicia na divisa entre os Estados de Minas Gerais e São Paulo no município de Icém (km 0) e termina na divisa entre os Estados de São Paulo e Paraná, no município de Ourinhos, (km 347,7). No dia 5 de janeiro de 2015 a Triunfo Participações e Investimentos assumiu a operação da rodovia, passando a chamar Triunfo Transbrasiliana.

*Os 25.2 quilômetros no município de Marília estão sob responsabilidade da Concessionária Entrevias (SP-333) e Concessionária Eixo SP (SP-294).

Triunfo Participações e Investimentos

A Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPIS3) é uma das principais empresas brasileiras do setor de infraestrutura com forte atuação nos segmentos de concessões rodoviárias, administração portuária e aeroportuária e energia. De capital aberto, está listada no Novo Mercado, nível mais alto de Governança Corporativa da BM&FBovespa.

A companhia administra rodovias no Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, por meio das concessionárias Concer, Triunfo Concebra e Triunfo Transbrasiliana. Em energia, a Triunfo detém 50,1% da Tijoá, a concessionária responsável pela operação e manutenção da Usina Hidrelétrica Três Irmãos, no estado de São Paulo. A companhia também possui 23% da Aeroportos Brasil Viracopos, concessionária responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Campinas – Viracopos.