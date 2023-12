MAIS UM ACIDENTE: motorista morre em capotamento de veículo na Euclides da Cunha em Cosmorama

CAPOTAMENTO PROVOCA MORTE PERTO DE COSMORAMA:

Uma pessoa foi encontrada morta dentro de um veículo capotado no canteiro central da rodovia Euclides da Cunha, no trecho entre Cosmorama e Ecatu, na noite desta sexta-feira, dia 29.

Equipes de resgate foram acionadas, mas ao chegarem no local encontraram o motorista já em óbito. A vítima ainda não foi identicada e as causas do acidente são investigadas pela Polícia. Este é o segundo acidente grave e com registro de vítima fatal naquele trecho da rodovia em menos de uma semana. No último sábado, um homem de 70 anos de idade, morador de São Paulo e uma mulher de 41 anos de idade, de Paranaíba-MS morreram de forma trágica em um acidente envolvendo três veículos na rodovia Euclides da Cunha – entre Cosmorama e Tanabi.

www.votunews.com.br