Esposa de senhor que faleceu em acidente em Votuporanga é transferida para o HB de Rio Preto

A esposa do idoso Osvaldo Gibim, de 77 anos de idade, vítima fatal de um grave acidente ocorrido na rodovia Euclides da Cunha na manhã da última quinta-feira, 15, em Votuporanga, foi transferida para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, nesta sexta-feira, 16.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, a Santa Casa de Votuporanga informa que M.T.C.G, de 70 anos, deu entrada no Pronto Socorro na última quinta-feira (15/8), às 9h43, vítima de acidente. Ela passou por atendimento e foi transferida para o Hospital de Base, em São José do Rio Preto, nesta sexta-feira (16/8), às 5h24. O HB não informou o estado de saúde da senhora, baseado na Lei de Proteção de Dados.

O ACIDENTE:

O acidente ocorreu por volta das 9h, envolvendo dois veículos e uma motocicleta que seguiam na mesma direção, de Valentim Gentil a Votuporanga, próximo ao local conhecido como Krik Eventos. Após o primeiro acidente, equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram chamadas para atender as vítimas.

Enquanto as equipes se dirigiam ao local, um congestionamento significativo se formou, paralisando o tráfego na rodovia. Nesse contexto, ocorreu uma segunda colisão: um veículo VW T-Cross, que havia reduzido a velocidade, foi atingido na traseira por um VW Gol, cujo motorista não percebeu que o trânsito havia parado.

As vítimas foram socorridas e levadas ao pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga. De acordo com o hospital, Osvaldo Gibim, de 77 anos, chegou ao pronto-socorro às 9h39, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu às 10h22. A Polícia Civil de Votuporanga está investigando as circunstâncias do acidente.

Natural de Olímpia/SP, Osvaldo Gibim residia na zona rural de Valentim Gentil. Ele deixa sua esposa, Maria Terezinha, e seus filhos, Cláudio e Rosana, além de outros familiares e amigos. O sepultamento de Osvaldo está marcado para às 16h.

Reportagem: votunews.com.br