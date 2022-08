Os materiais apreendidos nas residências dos adolescentes foram levados para o 1º Distrito Policial. O delegado Hélio Fernandes dos Reis, que coordena a operação, marcou uma coletiva de imprensa para as 10h para detalhar o avanço das investigações.

Armas apreendidas

Quando a PM apreendeu os menores, no dia 15 de agosto, foram apreendidos com os estudantes canivetes, facas, duas armas e os celulares, além de outros objetos. Entre as armas, estavam um “revólver pequeno aparentando ser de espoleta”, segundo o boletim de ocorrência, e uma espingarda de pressão.