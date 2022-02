Após levar o soco, o advogado perdeu a consciência e caiu no chão. Ele chegou a ser levado pela mulher ao Hospital de Base, onde recebeu atendimento emergencial, mas morreu em decorrência do ferimento.

Durante a reconstituição, Emerson mostrou o local exato onde desferiu o soco no rosto de Celso, que caiu em um gramado próximo à pista de caminhada da avenida, fora do condomínio. O síndico admite que chamou o advogado para brigar, mas alega legítima defesa porque achou que Celso iria agredi-lo e decidiu agir primeiro. A família da vítima contesta essa versão.

“Ele diz que acabou agredindo porque achou que seria agredido. Mas essa versão nós precisamos corroborar com outras provas, outras versões para sabermos qual a esteira correta das investigações”, disse o delegado João Lafayete Sanches Fernandes, que investiga o caso.

Segundo o delegado, o médico legista adiantou que Celso morreu em decorrência do trauma provocado pelo soco no rosto e também do ferimento ao bater a cabeça na queda. “Houve um conjunto de fatos”, disse Lafayete, que aguarda o laudo oficial da necrópsia.

Durante a reconstituição do crime, foi destacado um policial para representar Celso, para saber qual era seu posicionamento no momento do crime. O objetivo é checar, no local, se o crime ocorreu da forma como foi descrito pelas testemunhas.

Tudo foi registrado por peritos criminais, por meio de fotografias e medições. Com base nesse material, será produzido um laudo para apontar como ocorreu o crime, o que deve ajudar o delegado do caso a concluir o inquérito em até dez dias.

O caso é investigado como lesão corporal dolosa, de natureza grave, seguida de morte. “E tem uma outra tese de que, com a violência desse soco, ele deveria supor que poderia levar a pessoa à morte. Então, seria um risco que ele estaria aceitando. Pode ser que ele não desejasse a morte, mas assumiu o risco. Então, estamos trabalhando também com a hipótese do dolo eventual”, completou o delegado.

Além disso, Lafayete aguarda o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Preto enviar o laudo de necrópsia para saber o que os peritos apontaram como causa da morte do advogado.