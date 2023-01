O dono dos animais pedia R$ 230 mil pela venda dos 94 bovinos. No entanto, o golpista vendeu todo o rebanho pelo montante de R$ 120 mil e ficou com o dinheiro. “Ao que tudo indica, uma terceira pessoa ludibria quem quer comprar gado e quem quer vender, mas com duas estórias diferentes. O golpista aproveita-se da boa-fé das pessoas envolvidas e consegue receber o valor, deixando no prejuízo duas pessoas (quem compra e quem vende). As investigações ainda estão em andamento, mas acreditamos que seja essa dinâmica que ocorreu”, disse ao g1 o delegado responsável pelo caso, Elison Yukio Hasai.