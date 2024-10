POLÍCIA CIVIL PRENDE FORAGIDO POR TRÁFICO DE DROGAS

Na manhã desta quinta-feira, agentes da Polícia Civil de Valentim Gentil, vinculada à Delegacia Seccional de Votuporanga, cumpriram um mandado de prisão expedido pelo Juiz de Direito da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM) da 8ª Região Administrativa Judiciária (RAJ) de São José do Rio Preto.

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Valentim Gentil, através de investigações e atividades de inteligência, identificou um homem condenado por tráfico de drogas na cidade de Votuporanga. O indivíduo estava foragido do sistema prisional desde março deste ano.

Após localizar o endereço do suspeito no Bairro da Penha, a autoridade policial representou por um mandado de busca e apreensão no local, não apenas para cumprir o mandado de prisão existente, mas também para buscar possíveis entorpecentes, já que investigações preliminares indicavam o possível envolvimento contínuo do suspeito com o tráfico de drogas.

Na manhã de hoje, o mandado foi cumprido. Durante a operação, os policiais civis localizaram e prenderam o foragido. No entanto, nenhum material ilícito foi encontrado no local durante as buscas.

Após os procedimentos de praxe, o detido foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Votuporanga, onde aguardará a audiência de custódia. Posteriormente, será transferido para um presídio da região, ficando à disposição da Justiça.

