Homem de 37 anos é assassinado a facadas na região

Um homem de 37 anos, identificado como André Luís Anderlini Navarro foi assassinado a facadas na tarde desta sexta-feira (17), em Araçatuba (SP). O crime aconteceu no cruzamento entre as ruas Guatemala e São Benedito, no Jardim Aclimação, zona oeste da cidade.

Segundo informações da polícia, após cometer o crime, o assassino fugiu e ainda não foi localizado.​ Uma unidade do Resgate do Corpo de Bombeiros foi chamada e tentou reanimá-lo, mas ele morreu no local. A área onde o homicídio aconteceu foi preservada para o trabalho da perícia.

Vizinhos disseram à polícia que também ouviram tiros no local.

O corpo dele foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) e passaria por exame necroscópico antes de ser liberado aos familiares. O motivo do crime ainda é investigado.

