Acidente envolvendo carro e moto mata casal em vicinal

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta matou um casal na noite desta terça-feira (3), no distrito de Campinal, que pertence a Presidente Epitácio (SP). O acidente aconteceu na rodovia vicinal Hélio Gomes (SPV-071).

Segundo a polícia, o casal, composto por um homem de 48 anos e uma mulher de 41, estava na moto, quando foram atingidos de frente pelo carro. Eles foram encaminhados para o pronto-socorro, mas não resistiram.

De acordo com a PM, o motorista do carro estava com sinais de embriaguez, mas negou fazer o teste do bafômetro. Por isso, ele foi levado para a delegacia de Presidente Venceslau (SP).

O caso foi registrado na delegacia da cidade e será investigado. Os corpos foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico, antes de serem liberados aos familiares. SBT Interior