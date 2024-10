Polícia encontra carro de homem morto pelo namorado

A Polícia Civil encontrou nesta sexta-feira (11/10), em Campinas, o carro de Jonas Miguel Furini, assassinado na sexta-feira passada (4/10) aparentemente pelo namorado de 23 anos. Nesta semana o homem foi preso preventivamente e está à disposição da Justiça. Ele vai responder pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte) já que após matar a vítima, fugiu usando o carro e alguns pertences pessoais.

Segundo a polícia, o veículo foi localizado por meio do rastreamento do celular da Jonas, que estava com o suspeito quando ele fugiu para Campinas. Ao ser encontrada, a pessoa que estava com o carro contou que comprou o automóvel vendido pelo homem no valor de R$ 4 mil. Um notebook, um cordão, um Iphone e a carteira de Jonas continuam desaparecidos.

De acordo com a investigação, Jonas morava em Catiguá, mas havia se mudado para Rio Preto, onde passou a morar com o suspeito; o relacionamento durava cerca de seis meses. No entanto, a vítima teria descoberto uma suposta traição e passou a questionar o namorado, que sempre desconversava do assunto.

No dia do crime, por meio de mensagens pelo WhatsApp, o suspeito atraiu Jonas até a casa da mãe dele, em Catanduva. Lá, o casal saiu para dar uma volta com o carro e, cerca de 15 minutos depois, o homem de 33 anos voltou sem o namorado. Ele tomou um banho, trocou as roupas que estavam sujas de sangue e fugiu com o veículo e os pertences da vítima.

Os materiais foram apreendidos pela Polícia Civil e serão periciados.

O corpo de Jonas foi abandonado em um terreno baldio no Jardim Esplanada. Ele foi morto esfaqueado com cinco golpes nas costas, tendo a lâmina ficado emperrada em seu corpo.

