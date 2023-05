Polícia Civil e Militar de Tanabi prendem dois suspeitos de roubo com lesão corporal grave na zona rural

O crime aconteceu em abril, a Policia Civil investigou o caso e com apoio da Policia Militar, prenderam hoje os dois suspeitos moradores do bairro Sitio do Estado.

No dia 21 de abril de 2023, ocorreu um roubo na zona rural de Tanabi, que resultou em lesão corporal grave para a vítima. Devido aos fatos ocorridos, foi instaurado um Inquérito Policial para apurar o delito, que foi majorado pelo concurso de pessoas e qualificado pela lesão corporal grave.

A equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Delegacia de Polícia de Tanabi, prontamente iniciou diversas diligências para esclarecer o caso. Com o apoio da própria vítima, que reconheceu dois dos três ladrões, e com a coleta de um razoável lastro probatório, foi possível identificar e prender os suspeitos.

As prisões preventivas dos envolvidos foram representadas ao Juízo pela Autoridade Policial e, nesta quinta feira (04), os policiais civis Stefânia Costa, Ednan Maura, Pablo Amaral e o Delegado Dr. André Amorim, da Del. Pol. Tanabi, deram cumprimento aos mandados. Os suspeitos foram localizados e presos com a ajuda de policiais militares de Tanabi, comandados pelo Tenente Maestra, que prestaram apoio à ação.

Após a prisão, os suspeitos foram interrogados e indiciados. Em seguida, foram encaminhados à carceragem do DEIC (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de São José do Rio Preto, onde permanecem à disposição da Justiça.

A ação coordenada pela equipe do SIG e pelo apoio da Polícia Militar de Tanabi é um exemplo de como a integração entre as forças de segurança pública é essencial para o combate à criminalidade. O esclarecimento desse crime, além de trazer justiça para a vítima, demonstra o compromisso da Polícia Civil de Tanabi com a segurança da população.