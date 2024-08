Acidente com cinco veículos deixa quatro feridos na rodovia Euclides da Cunha em Votuporanga

Um grave acidente envolvendo cinco veículos deixou quatro pessoas feridas, uma delas em estado grave, na manhã desta quinta-feira (15) na Rodovia Euclides da Cunha, próximo à Krik Eventos, em Votuporanga.

Segundo informações colhidas no local, todos os veículos seguiam no sentido interior-capital quando, por motivos ainda desconhecidos, uma motocicleta e dois carros se envolveram em um primeiro acidente. O congestionamento causado pela colisão inicial provocou uma segunda batida, ainda mais grave.

Um veículo VW/T-Cross teria reduzido a velocidade devido ao trânsito parado, quando foi atingido na traseira por um VW/Gol. O impacto foi tão forte que as duas vítimas do Gol ficaram presas nas ferragens e precisaram ser socorridas com ferimentos graves. O motorista sofreu um corte profundo na cabeça e a passageira teve uma lesão grave em um dos dedos.

Todas as vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Votuporanga para receber atendimento médico. A Polícia Civil investiga as causas dos acidentes para apurar as responsabilidades.