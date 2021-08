Homem mata três pessoas e comete suicídio na região

Um homem se matou depois de assassinar três pessoas nesta terça-feira (24), em Birigui (SP). O crime aconteceu no fim da tarde em uma casa na rua João Batista dos Santos, no Parque São Vicente.

De acordo com informações preliminares, o suspeito teria invadido a casa e cometido os crimes por volta de 17h30. A polícia foi acionada por testemunhas e, ao chegar na casa, encontrou duas mulheres e um homem mortos com tiros na cabeça. Depois, o possível autor dos crimes foi encontrado sem vida, com um tiro na cabeça e uma arma ao lado do corpo.

A polícia encontrou, também na casa, mas no quintal, o corpo de um cão da raça pitbull alvejado com vários tiros. O barulho dos tiros foi ouvido por vários moradores do bairro.

A casa foi cercada para o trabalho da perícia e os corpos encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal). Agora, a Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime.