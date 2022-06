Diante disso, os investigadores procuraram o proprietário do veículo, morador de Santa Fé do Sul, e ele prontamente confessou ser um dos autores do furto ocorrido aqui em Jales, inclusive entregou aos policiais diversos objetos que haviam sido furtados e ainda estavam em sua posse, bem como apontou quem seriam seus comparsas, dois rapazes moradores de Jales, com quem também foram encontrados alguns produtos da loja.

Naquela data, três indivíduos quebraram a porta de vidro da loja, entraram e subtraíram diversos itens. Após o registro da ocorrência os policiais civis identificaram um veículo que foi utilizado pelos autores e descobriram que este mesmo veículo havia sido utilizado, dias antes, em uma tentativa de furto de um comércio na cidade de Santa Fé do Sul.

Assim, todos os autores foram identificados pela Polícia Civil e ouvidos a respeito dos fatos pelo Delegado de Polícia titular da DIG de Jales, Dorival Brizotti.