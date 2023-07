Polícia Civil prende suspeito de matar jovem a tiros em praça

A Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) prendeu um jovem de 26 anos suspeito de ter participado no homicídio de Brenda Gabriela de Oliveira, de 24 anos. Ela morreu baleada com três tiros no pescoço, na madrugada de 16 de junho deste ano, em uma praça no bairro Dom Lafaiete, em São José do Rio Preto (SP).

Segundo a Deic, após ter desbloqueado o celular da vítima por meio do serviço de inteligência da Polícia Civil, a investigação concluiu que a vítima foi atraída até o local do crime por meio de um aplicativo de relacionamento. O suspeito havia criado um perfil falso e começou a conversar com ela, até marcar um encontro. Quando ela chegou na praça, dois homens em uma moto surgiram e dispararam tiros contra ela.

O pai dela, que a tinha levado até a praça, ainda estava dentro do carro e presenciou o atentado contra a filha. Ele a socorreu e a levou até a UPA Norte. Ela ficou internada na Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil descobriu também, que Brenda era autora do homicídio de um jovem ocorrido no ano passado. O crime aconteceu em uma chácara; o rapaz foi esfaqueado em uma discussão de família. Após o ataque, Brenda havia fugido para outra cidade, mas o crime chegou a ser esclarecido. Sua audiência de instrução seria uma semana após sua morte.

Durante as investigações, os policiais descobriram que o suspeito de matar Brenda tinha parentesco com o rapaz morto por ela e queria vingar a morte dele.

Na casa do suspeito, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreenderam maconha no local. Ele foi preso e está na carceragem da Deic.

As investigações continuam em andamento. SBT Interior