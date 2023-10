A Polícia Civil de Bady Bassitt (SP) investiga a morte de um homem de 51 anos, que foi encontrado gravemente ferido no recinto de exposições da cidade. O crime ocorreu no dia 30 de setembro e ele morreu após passar 11 dias internado.

De acordo com informações da Polícia Civil, Mário Sebastião Bertoldo foi encontrado no recinto gravemente ferido, com cortes na cabeça e fratura na coluna. Ele foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde acabou morrendo na última quarta-feira, (11/10).