Polícia apreende drogas escondidas em caixão

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária ficaram surpresos quando resolveram fiscalizar um caixão dentro de um carro funerário que era transportado em cima de um guincho, durante uma blitz no km 445 da rodovia Raposo Tavares, em Assis (SP). No interior da urna funerária não havia nenhum corpo, mas maconha.

Segundo nota da SSP (Secretaria da Segurança Pública), ao todo 119 tabletes de maconha estavam dentro do caixão.

Os rodoviários gravaram um vídeo sobre a apreensão. As imagens mostram que dois policiais militares retiram o caixão de dentro do carro funerário. E ainda em cima da plataforma do guincho, abrem a tampa e encontram os tabletes de maconha. Segundo a polícia, a droga pesava 79 kg.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o motorista do guincho disse que foi contratado para levar o carro funerário de Londrina (PR) para Limeira, no interior paulista.

O motorista foi detido e encaminhado, juntamente com a droga, os veículos e o caixão, até a Central de Polícia Judiciária de Assis. Ele acabou preso.

Segundo a SSP, nos dez primeiros meses deste ano foram 33.657 ocorrências de tráfico de drogas no estado de São Paulo. O número é 3% maior que o do mesmo período de 2020, quando foram 32.481 registros. Mas é 21,6% menor que entre janeiro e outubro de 2019, antes da pandemia do novo coronavírus.