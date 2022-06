Homem foi preso pela Polícia Federal em Votuporanga, onde morava

A acusação é de que o português vinha ao País para atrair brasileiros interessados em trabalhar em obras públicas na cidade de Évora, em Portugal. Com a promessa de receber em euro, moeda mais valorizada que o real, as pessoas aceitavam o convite, mas ao chegar no destino muitos reclamavam de constantes atrasos de pagamento e de condições inadequadas de trabalho. Os brasileiros foram acolhidos pelo governo português e depois, com ajuda do Itamaraty, foram trazidos de volta para o Brasil.

Depois de ser indiciado, Alberto veio para o Brasil e passou a viver em Votuporanga, até ser novamente descoberto pela Interpol, que contou com a ajuda da PF durante as investigações. Não foi divulgado se havia vítimas da região entre as pessoas enganadas pelo acusado.