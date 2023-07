PM prende homem com mais de 8 quilos de maconha em Birigui

Flagrante foi feito por equipe da Força Tática no bairro João Crevelaro na tarde desta sexta-feira

A Polícia Militar de Birigui (SP) prendeu na tarde desta sexta-feira (21), um homem que não teve a identidade divulgada, acusado de tráfico de drogas. O flagrante foi feito por equipe da Força Tática, que durante patrulhamento pelo bairro João Crevelaro, recebeu denúncia de que o investigado estaria armazenando drogas.

No local indicado os policiais chamaram pelo acusado, que se apresentou para a equipe e confessou que havia drogas em um quarto desocupado na casa dele. Com autorização do investigado os policiais entraram no imóvel e encontraram dez tijolos de maconha em um saco plástico, junto com uma balança de precisão.

Também foram encontrados outros dois pedaços do entorpecente em uma mochila e uma sacola com várias embalagens para fracionar a droga. Segundo a polícia, a maconha apreendida pesou 8,720 quilos e foi levada para o plantão policial junto com o investigado, que deverá permanecer à disposição da Justiça após a conclusão da ocorrência.

