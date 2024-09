Mulher fica ferida após capotamento de veículo em Estrela d’Oeste

Na tarde desta sexta-feira (27), um capotamento foi registrado na entrada do município de Estrela d’Oeste, próximo à rodoviária. No veículo estava apenas uma mulher, que foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A vítima, que estava consciente, apresentava escoriações pelo corpo e demonstrava grande abalo emocional. Visivelmente assustada, a mulher não conseguiu relatar o que teria causado o acidente. Após o atendimento inicial no local, ela foi encaminhada ao hospital de Estrela d’Oeste para a realização de exames e acompanhamento médico.

A Polícia Militar foi acionada para averiguar as causas do capotamento e controlar o tráfego no local. O estado de saúde da vítima é estável, e ela permanece sob observação.