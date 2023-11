Polícia Ambiental flagra pescadores com tarrafa no rio São José em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Dois pescadores foram surpreendidos pela Polícia Ambiental de Votuporanga enquanto praticavam pesca com tarrafa no Rio São José dos Dourados, ontem (3), próximo à ponte entre Votuporanga e Sebastianópolis do Sul. Eles haviam capturado aproximadamente 30 kg de peixes, incluindo curimba, piapara e dourado.

A utilização da tarrafa durante o período de piracema é considerada pesca predatória e proibida pelo Ibama. Por esse motivo, os homens foram autuados e poderão enfrentar consequências criminais por sua ação.

www.votunews.com.br