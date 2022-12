Motorista fica preso nas ferragens em acidente na rodovia Euclides da Cunha

Um motorista de um caminhão ficou preso nas ferragens após colidir na traseira de outro caminhão. O fato aconteceu na manhã deste domingo, dia 4, na Rodovia Euclides da Cunha entre Meridiano e Valentim Gentil, na região de Fernandópolis.

D.J.R.B., 35 anos, natural de Andradina, sofreu vários ferimentos pelo corpo, teve que ser intubado por paramédicos da uma unidade avançada do Samu (USA) e encaminhado a Santa Casa de Fernandópolis

A colisão teve início após um veiculo Peugeot/207 que seguia logo a frente capotar. No carro estava um rapaz de Fernandópolis que não tive nenhum ferimento grave. No momento do capotamento, um caminhão vinha logo atrás freou bruscamente para evitar a colisão e acabou sofrendo o impacto na traseira.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o motorista que ficou preso nas ferragens da cabine.