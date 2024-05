Polícia Ambiental flagra pesca irregular durante patrulhamento rural

A Polícia Militar Ambiental flagrou uma atividade de pesca irregular durante o Policiamento Ambiental Rural e a Operação Impacto na região.

A equipe realizou uma fiscalização de pesca terrestre às margens da Represa Hidrelétrica de Ilha Solteira, próximo à Barragem da Usina Hidrelétrica AES Tietê, no bairro Água Vermelha, município de Ouroeste, onde encontrou dois indivíduos com equipamentos de pesca no local conhecido como buracão.

Ao inspecionarem os equipamentos e a sacola que carregavam, foram encontrados dois caniços de nylon e 8,9 quilos de peixes das espécies Dourado e Tucunaré.

Diante da situação, foram emitidos Autos de Infração Ambiental para os infratores, aplicando uma multa simples no valor de R$ 1.178,00 para cada um, por pescar em local proibido, conforme o Artigo 35 da Resolução SIMA 005/21.

Os equipamentos de pesca foram apreendidos e levados para a sede do 1º Pelotão de Polícia Ambiental de Fernandópolis, enquanto os peixes foram doados para a Casa Abrigo de Ouroeste.

