Vítima de grave acidente na Euclides da Cunha em Cosmorama é transferida para o HB

Foi transferida na madrugada desta segunda-feira, 2º, uma das vítimas envolvidas em um grave acidente ocorrido por volta das 20 horas, deste domingo, 1º, na rodovia Euclides da Cunha – entre Cosmorama e Tanabi.

Um dos ocupantes do veículo – Vectra – Reunis Marcos Camilo – 63 anos de idade, ficou gravemente ferido, sendo, após o acidente removido para a Santa Casa de Votuporanga, e nesta madrugada transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. O votuporanguense está intubado e necessita de cuidados médicos extremos. A família pede orações por sua recuperação clínica.

O ACIDENTE:

Um morador de Cosmorama morreu ontem à noite (1) em um acidente na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), perto do trecho conhecido como ‘Ponte da Batista’, no km 495. Um motorista de 54 anos também ficou gravemente ferido.

O acidente envolveu dois carros (um de Votuporanga e um de Catanduva) e a moto conduzida pela vítima fatal. Um dos motoristas ficou preso nas ferragens, tendo sido removido pelos Bombeiros e encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Votuporanga, permanecendo respirando com ajuda de aparelhos e foi transferido para o Hospital de Base de Rio Preto na madrugada.

Outras duas vítimas se feriram levemente. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência como colisão, porém a dinâmica e detalhes do acidente são investigadas em conjunto com o Instituto de Criminalística (Polícia Técnica).

O corpo do cosmoramense está no IML e será liberado para velório em Cosmorama no período da tarde de hoje (2).

