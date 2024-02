Mulher furta supermercado e, com ajuda de irmão, agride e desacata PMs

Uma mulher foi detida nesta última segunda-feira, (19/02/2024), depois de furtar um supermercado, agredir e desacatar policiais em Cedral (SP).

Segundo informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas ao supermercado, depois que a suspeita, de 47 anos, havia furtado vários produtos do local. Ao chegar no estabelecimento, os PMs flagraram ela escondendo um vidro de ketchup em seu veículo.

Questionada, a ladra confessou que havia praticado o furto, mas que voltaria ao caixa para pagar. O carro dela então revistado, onde os policiais encontraram o restante da mercadoria embaixo do banco do passageiro.

Diante do fato, a indivídua foi detida e levada para a delegacia. Já os produtos foram aprendidos e devolvidos ao comércio.

Na delegacia, a autora foi informada que seu veículo seria recolhido por estar com os pneus carecas, caso ela não tivesse como trocá-los. O irmão dela, de 40 anos, então interviu e disse que o automóvel não poderia ser removido, pois estava com a documentação em dia e a mulher era habilitada.

Em seguida o irmão ordenou que a mulher entrasse no carro, para impedir que ele fosse recolhido. Um dos policiais foi até a porta e estendeu o braço para que ela saísse de dentro, momento em que, segundo a declaração policial, um dos PMs foi mordido no braço pelo homem dizendo “tira a mão da minha irmã” (SIC).

O suspeito então partiu para cima do policial, que revidou às agressões e os dois entraram em luta corporal, caindo no chão. A confusão só parou com a chegada do delegado, onde o autor pôde ser algemado e levado para dentro da delegacia.

Ainda segundo o documento policial, ao tentar algemar a mulher, ela também tentou morder e dar um soco em uma policial civil. O tempo bastante agressivos, os dois desacatavam e xingavam os policiais.

Os dois prestaram depoimento e foram liberados. A mulher vai responder por resistência, desobediência, desacato e furto. Já o irmão por desobediência, resistência e desacato. O carro dele, que estava com o licenciamento atrasado desde 2022, também foi recolhido ao pátio. Gazeta do Interior