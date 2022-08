Cavalo provoca acidente na rodovia Péricles Bellini em Votuporanga

Um grave acidente ocorrido nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, dia 18, na rodovia Péricles Bellini – em Votuporanga mobilizou as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br uma Van de transporte de pacientes transitava pela rodovia Péricles Bellini – sentido Nhandeara a Cardoso, quando na ponte próximo ao Frango Rico um cavalo invadiu a pista e acertou frontalmente o utilitário, provocando danos na frente do veículo. Com o violento impacto, o animal foi arremessado cerca de 10 metros do local do acidente, morrendo na hora.

O motorista da Van teve ferimentos leves, enquanto que os passageiros nada sofreram. A pista ficou parcialmente interditada pela Polícia Rodoviária, com o apoio da equipe do DER (Departamento de Estradas de Rodagens) de Votuporanga.

Foto/Reportagem: Votunews