Capotamento na SP-320 em Fernandópolis deixa um gravemente ferido

Um capotamento registrado na madrugada deste sábado, dia 21, na rodovia Euclides da Cunha – SP-320, no perímetro urbano de Fernandópolis, deixou uma pessoa gravemente ferida. As primeiras informações é que o veículo Pejo teria se chocado na lateral de um caminhão durante uma ultrapassagem, provocando o capotamento.

Um dos ocupantes que está em estado gravíssimo, foi arremessado e o veiculo acabou ficando sobre parcialmente sobre ele. Já a outra vítima, que usava cinto de segurança estava consciente e conseguiu sair pela traseira.

Unidades do Corpo de Bombeiros estiveram no local e tiveram que usar equipamentos para levantar o carro e retirar a vítima que rapidamente foi atendida pela unidade avançada do Samu sendo intubado no local e encaminhado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis.

A outra vítima também foi socorrida e apresentou apenas um corte na cabeça, e segundo informações de amigos, estaria bem, mas ainda em observação na Santa Casa.

EM TEMPO

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima do acidente que ficou preso embaixo do veiculo, teria sofrido uma lesão na cabeça e foi transferido para um Hospital em São José do Rio Preto, permanecendo intubado e em estado gravíssimo.