megaoperação policial prende suspeito de matar rapaz no bairro Pozzobon

Desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, uma megaoperação policial envolvendo equipes das Polícias Civil e Militar de Votuporanga, Álvares Florence e Américo de Campos foi desencadeada com o objetivo de prender o suspeito de ter cometido o homicídio contra Igor Silva Braga, 30 anos, conhecido como “Igote” – morto a tiros na tarde deste domingo, no bairro Pozzobon – zona norte da cidade. Após o crime cometido – segundo testemunhas por um rapaz que estava na garupa de uma motocicleta, ele fugiu tomando rumo ignorado.

Rapidamente, as equipes de policiamento militar e da DIG (Delegacia de Investigações Gerais)) de Votuporanga iniciaram as investigações do crime que abalou os moradores da cidade. Conforme já divulgado pelo votunews, a vítima do homicídio é suspeita de ter participado do roubo a mão armada ocorrido na última quinta-feira, em uma loja de aparelhos celulares localizada na avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon. Por volta das 13h30 desta segunda-feira, o suspeito do homicídio foi preso após uma intensa perseguição policial.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do www.votunews.com.br a informação era de que o rapaz estava em uma área rural entre os municípios de Álvares Florence e Américo de Campos – na Cabeceira das Águas Paradas. Imediatamente, as equipes da Polícia Militar (rádiopatrulhamento) Força Tática, investigadores da DIG com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar fecharam o cerco e conseguiram prender o suspeito que será conduzido à sede da Delegacia de Investigações Gerais de Votuporanga. Em depoimento ao delegado Drº Rafael Latorre o suspeito deverá apontar as causas do homicídio.

