Homem que vazou fotos de Marília Mendonça é preso no DF

Além das fotos de Marília Mendonça, o homem também vazou as fotos dos corpos de Cristiano Araújo e Gabriel Diniz

​A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou uma operação nesta segunda-feira (17) e prendeu o homem que vazou as fotos do laudo pericial da cantora Marília Mendonça. Marília morreu em novembro de 2021, após o avião onde ela estava cair em uma área rural de Piedade do Caratinga (MG).

O vazamento aconteceu na semana passada e causou revolta nas redes sociais devido à exposição das fotografias.​ As fotos foram furtadas do IML (Instituto Médico Legal) e expostas em um perfil no Twitter sem nenhum tipo de autorização.

Além de Marília Mendonça, o mesmo homem, segundo o portal Metrópoles, também vazou as imagens dos corpos dos cantores Cristiano Araújo e Gabriel Diniz, que também morreram após dois trágicos acidentes.

Ele preso em Santa Maria, cidade satélite no Distrito Federal, e tem 22 anos.

​No Brasil, há uma pena para quem pratica o crime de vilipêndio de cadáver, que consiste em detenção de 1 a 3 anos e pagamento de multa – prevista no art. 212 do Código Penal. As investigações continuam.