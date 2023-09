Justiça: ladrão é condenado após assaltar posto de combustíveis em Votuporanga para comprar drogas

Criminoso fingiu estar armado para roubar o Posto Gorayeb, perto da Santa Casa, mas acabou preso em flagrante e agora sentenciado

O ladrão que assaltou um posto de combustíveis de Votuporanga para poder comprar drogas foi condenado a cinco anos de prisão. O crime aconteceu em março deste ano, no Posto Gorayeb, que fica próximo da Santa Casa, e a sentença foi proferida anteontem pela juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca, Gislaine de Brito Faleiros Vendramini.

De acordo com a denúncia, o ladrão, identificado pelas iniciais J.A.M teria simulado estar armado e ameaçado a funcionário do estabelecimento, exigindo que ela repassasse todo o dinheiro que tinha no caixa. Apavorada, a mulher seguiu as ordens do bandido e entregou para ele R$ 197.

Após o assalto o criminoso fugiu em uma motocicleta, mas a vítima conseguiu anotar a placa do veículo. A Polícia Militar foi acionada e, em uma ação rápida, os militares localizaram o criminoso e efetuaram a prisão em flagrante, poucos momentos depois do crime.

Ao ser detido o assaltante confessou o crime e disse que agiu de tal forma para poder comprar drogas. Em juízo confirmou que tinha a intenção de utilizar o dinheiro para comprar “cocaína” já que teria sofrido uma “recaída” após uma discussão com a namorada.

“O conjunto probatório não dá margem a dúvida ou questionamento quanto à tipificação do crime de roubo, na medida em que houve grave ameaça contra a vítima de morte e menção de estar armado. Desse modo, não resta outro caminho a seguir senão pela condenação do acusado pelo crime de roubo simples consumado. O fato do réu ter recaído na droga, mesmo após cinco anos limpo, como disse, não é excludente de sua responsabilidade”, disse a juíza ao condenar o acusado.

Dessa forma e também por ser reincidente no mundo do crime, o assaltante foi condenado a cinco anos e cinco meses de prisão em regime fechado.

Legenda: Assaltante fingiu estar armado para roubar o posto, mas acabou preso e agora condenado a cinco anos de prisão

Foto: Arquivo processual

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuproanga.com.br