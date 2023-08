Menor procurado pela Justiça é apreendido pela PM em Jales

No início da noite de ontem (22), policiais da 2ª Cia PM do 16º Batalhão de Polícia Militar- Jales, apreenderam um menor procurado pela Justiça.

Durante patrulhamento ostensivo e preventivo, as equipes policiais tomaram conhecimento da existência de um mandado de busca e apreensão de um menor que residia no bairro Jardim Vila União, e direcionaram o patrulhamento nos locais em que ele praticava atos infracionais de tráfico de drogas, logrando êxito em localizá-lo na via pública do bairro.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde foi dado cumprimento do mandado, e o adolescente permaneceu apreendido para internação provisória na Fundação Casa de Araçatuba.