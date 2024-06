CRIME DE EXTORSÃO: Justiça de Votuporanga condena amante de idoso a oito anos de prisão

Em Votuporanga, um idoso perdeu R$ 12 mil e quase viu seu casamento de 50 anos desmoronar devido a uma relação extraconjugal. Após se envolver com uma vizinha, ele passou a ser alvo de extorsão, com a mulher exigindo pagamentos para não revelar a infidelidade e um suposto vídeo íntimo à esposa do homem.

Segundo o processo na 2ª Vara Criminal de Votuporanga, o caso teve início quando um idoso, teve um caso com L., sua vizinha. Após o envolvimento, a mulher começou a exigir pagamentos mensais para manter o segredo sobre a traição. Temendo que sua esposa descobrisse, o idoso cedeu às exigências e entregou R$ 12 mil à amante, aproximadamente R$ 2 mil por mês, retirados de sua aposentadoria que guardava em casa.

Desconfiada da redução do dinheiro disponível, a esposa questionou o homem, que, sob pressão, revelou a situação. O casal procurou a polícia e registrou uma denúncia de extorsão. No tribunal, a acusada negou as acusações, alegando que havia sido abordada pelo idoso, que queria uma parceira para sexo oral, e que apenas aceitou acompanhá-lo ao motel. Ela afirmou que, após isso, ele continuou a procurá-la e que ela o alertou sobre a possibilidade de revelar o caso à esposa se ele não parasse.

Contudo, o juiz dr. Vinícius Castrequini Bufulin não se convenceu da versão apresentada pela acusada e a condenou a oito anos e dois meses de prisão, além de determinar o pagamento de uma indenização de R$ 12 mil à vítima.