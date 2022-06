Ouvidos atentos de policiais ambientais captaram cantos de pássaros silvestres na área urbana de Cosmorama. Foi durante fiscalização ontem (24) com objetivo combater aves silvestres nativas sendo mantidas em cativeiro irregularmente.

O morador da casa de onde se ouvia os cantos admitiu ter algumas aves no interior da residência, porém disse que elas pertenciam a outra pessoa e que também havia chegado recentemente do estado de Pernambuco.

Já no interior do imóvel os policiais encontraram aves da fauna silvestre nativa, em gaiolas e penduradas na parede da cozinha, sendo: 01 Tico-tico (Zonotrichia capensis); 04 Papa-capins (Sporophila caerulescens), ambos sem anilhas em seus tarsos e 01 trinca-ferro.

Foi encontrado também , 01 alçapão (armadilha) de madeira e arame desarmado, com vestígios de alpiste e quirela de milho, usados como chamativo, indicando que a armadilha foi utilizada para captura de aves.

O dono das aves compareceu no local, afirmando ter capturado algumas destas aves no próprio quintal com o alçapão e não tendo conhecimento da necessidade de qualquer tipo de autorização.

Ele foi multado em R$ 3 mil “por ter em cativeiro, espécimes da fauna silvestre nativa”, infringindo o disposto do artigo 25, Lei federal 9605/98 crimes ambientais, sendo as aves, gaiolas e alçapão devidamente apreendidos.

As aves mantinham as condições silvestres, por isso passaram por exames e foram libertadas.