Polícia Civil prende dupla por tráfico de drogas em Monte Aprazível

Dois moradores de Monte Aprazível foram presos ontem (29) pela Polícia Civil por tráfico de drogas. Foi no bairro “Mangue Seco”, com apoio de policiais civis de Sebastianópolis e Macaubal.

Os policiais flagraram quando eles foram até uma área de vegetação nos fundos do bairro e retiraram uma sacola que acondicionava drogas, lá escondida em em meio aos arbustos.

No momento em que retornaram foram abordados de forma coordenada e submetidos a busca pessoal, resultando na localização de maconha, cocaína e crack em forma bruta, ainda por serem fracionadas, além de balança de precisão e demais objetos usados na produção das porções do entorpecente.

Em vistoria no interior do imóvel foi ainda apreendida quantia em dinheiro do comércio do tóxico. A quantidade de drogas variadas apreendidas seria suficiente para produzir centenas de invólucros menores para a venda aos viciados.

A dupla foi autuada em flagrante delito pelo pelo delegado Valcir Passetti Junior e aguarda decisão da Justiça.