Polícia faz operação contra quadrilha que usava anúncios falsos na web para atrair e roubar vítimas

Foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e oito de busca e apreensão domiciliar, em Araçatuba/SP. Um suspeito de integrar o grupo permanece foragido.

A Polícia Civil de Araçatuba/SP realizou nesta sexta-feira (11.mar) uma operação contra uma quadrilha suspeita de usar anúncios de produtos na internet para atrair e roubar possíveis compradores.

De acordo com a corporação, a “Operação Marketplace” cumpriu dois mandados de prisão temporária e oito de busca e apreensão domiciliar. Um suspeito de integrar o grupo permanece foragido, pois não foi encontrado durante a ação. A polícia não informou quais materiais foram apreendidos na ação.

Investigações da Polícia Civil apontaram que a quadrilha fazia anúncios falsos na internet, mantinha contato com as pessoas e combinava um endereço para entregar os produtos e veículos. Contudo, as vítimas eram roubadas por dois suspeitos armados assim que chegavam no local.

Ainda conforme a corporação, três pessoas eram responsáveis por atrair as vítimas pelo “Marketplace” nas redes sociais, enquanto outras três saiam às ruas para cometer os roubos.

*Informações/g1