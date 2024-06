Diretora de escola estadual da região é agredida por aluna

Uma diretora de escola estadual em Penápolis, São Paulo, foi agredida por uma aluna no dia 6 de junho. A estudante, que teria se incomodado com uma advertência da professora, discutiu com a diretora e a atacou com mordidas e jogando uma cadeira.

A diretora precisou ser levada ao pronto-socorro, mas já retornou ao trabalho. A aluna foi afastada da escola temporariamente e acompanhada pelo Conselho Tutelar.

O caso gerou comoção na comunidade escolar, que realizou um ato simbólico pedindo paz e segurança nas instituições de ensino. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou que repudia qualquer tipo de violência e que está tomando medidas para garantir a segurança de todos os alunos e funcionários das escolas.

Em nota, a Secretaria da Educação lamentou o ocorrido e disse que a equipe de gestão da escola prestou todo o suporte necessário à diretora. O Conselho Tutelar e os responsáveis pela aluna também foram acionados. A pasta informou ainda que as equipes da Polícia Militar prestaram apoio à escola e que a diretora foi atendida no pronto-socorro e já retornou ao trabalho.

A Secretaria da Educação informou ainda que a escola vai dar continuidade nas ações direcionadas para o fortalecimento do ambiente escolar positivo. As medidas incluem o apoio da equipe regional do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva) e de profissionais do Programa Psicólogos da Educação.