POLÍCIA AMBIENTAL FISCALIZA LANÇAMENTO DE EFLUENTES NO RIO GRANDE

Após vídeos recentes referente a possível emissário de esgoto pelo Rio Grande, em Fronteira , a Policia Militar Ambiental, que já tinha conhecimento e fiscalizado esta situação em dezembro de 2022, salientando-se que à época tais fatos foram cientificados aos órgãos competentes, em específico a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) e Ministério Público de Nova Granada/SP, além dos órgãos municipais e estaduais de Minas Gerais/MG.

E na última quarta-feira (13), realizou refiscalização dos fatos, onde estiveram reunidos o Secretário de Obras, o Prefeito Municipal de Fronteira/MG, o diretor da Estação de Tratamento e Esgoto do mesmo município, além do engenheiro da COPASA/MG, sendo declarado ainda que os efluentes são descartados após tratamento biológico e que foi solicitada uma planilha atualizada do ano de 2023 com os níveis dos efluentes lançados, para encaminhamento aos demais órgãos competentes.

